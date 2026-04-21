Вооруженный гражданин Мексики открыл огонь у пирамид в археологической зоне Теотиуакан в 50 километрах от Мехико, сообщают агентство Reuters и местное издание Milenio со ссылкой на заявление полиции.

Стрельба произошла 20 апреля около 11:00 по местному времени (20:00 по Москве) у Пирамиды Луны. Это второе по размеру строение после Пирамиды Солнца в Теотиуакане.

По словам очевидцев, один из посетителей поднялся на верхний уровень пирамиды и открыл беспорядочную стрельбу, что-то выкрикивая. Помимо оружия, в руках у него был планшет, говорят свидетели происшествия.

После случившегося мужчина покончил с собой. Его опознали как 27-летнего Хулио Сезара Хассо Рамиреса, проживавшего в Мехико. Рядом с телом устроившего стрельбу нашли фоторамку с изображением, созданным с помощью искусственного интеллекта, на котором он запечатлен вместе с Эриком Харрисом и Диланом Клиболдом, напавшими на школу .

В результате стрельбы погибла гражданка Канады. Еще 13 иностранцев, включая одного ребенка, получили ранения. Среди пострадавших — шесть граждан США, три колумбийца, два бразильца, один канадец и один россиянин.

В посольстве РФ рассказали, что раненый гражданин России находится под наблюдением врачей в стабильном состоянии. Его жизни ничего не угрожает.

Теотиуакан — древний доиспанский город-государство. Сейчас на его территории находится археологическая зона, которую могут посещать туристы. Это одно из самых популярных туристических мест Мексики. В 2025 году, по данным Reuters, его посетили 1,8 миллиона человек.

В Мексике регулярно происходят инциденты со стрельбой, в основном связанные с деятельностью картелей. Однако в туристических зонах и у достопримечательностей такое случается редко.

Ожидается, что после стрельбы в Теотиуакане власти Мексики усилят меры безопасности на крупных туристических и культурных объектах. Летом Мексика вместе с Канадой и США готовится принять чемпионат мира по футболу.

