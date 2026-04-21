В Киеве арестован полицейский, сбежавший во время массовой стрельбы с места преступления

Печерский районный суд Киева заключил под стражу 27-летнего Михаила Дробницкого — одного из двух патрульных, которые во время массовой стрельбы 18 апреля сбежали от нападавшего.

Как сообщает ТСН, его арестовали на два месяца, до 18 июня. Дробницкий может выйти на свободу под залог в размере 266 тысяч гривен (чуть более пяти тысяч евро). Защита настаивала на том, чтобы поместить его под домашний арест.

В суде полицейский заявил, что во время нападения террориста отступил, поскольку по нему начали вести прицельный огонь:

Вышел мужчина с автоматом и начал вести прицельный огонь по мне. Я начал отступать, потому что находился на открытом пространстве, чтобы найти укрытие. Когда я отступал, по мне велся огонь. Когда я нашел укрытие, я принимал меры, чтобы обнаружить и обезвредить нападавшего. Мне очень жаль, что так случилось, я каждый день прокручиваю это в голове.

В Киеве вечером 18 апреля 58-летний гражданин Украины, уроженец Москвы Дмитрий Васильченков открыл огонь по прохожим, а затем забаррикадировался в супермаркете. Его убили во время штурма магазина. Погибли семь человек. После случившегося в сети появилось видео о том, как двое полицейских разбежались во время стрельбы.

