На месте стрельбы в Киеве, 18 апреля 2026 года Valentyn Ogirenko / Reuters / Scanpix / LETA

После стрельбы, произошедшей в Голосеевском районе Киева 18 апреля, в соцсетях разошлось видео, снятое очевидцами. На записи двое полицейских, мужчина и женщина, услышав выстрелы, убегают, бросив на месте происшествия гражданских, в том числе ребенка. Вскоре власти Украины заявили, что начали служебную проверку в отношении полицейских, а их самих на время расследования отстранили от службы.

Прокуратура начала уголовное производство по факту того, что полицейские ненадлежащим образом исполняли свои обязанности во время стрельбы, сообщил генпрокурор Украины Руслан Кравченко. Действия полицейских проверяют по уголовной статье о служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (часть 3 статьи 367 УК Украины).

«Все действия правоохранителей в момент критической угрозы жизни граждан, в частности эпизод с оставлением в опасности малолетнего ребенка и несвоевременным пресечением действий нападавшего, получат надлежащую правовую оценку», — заявил генпрокурор.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, в свою очередь, назвал поведение полицейского и полицейской «позорным» и «недостойным». Он пообещал, что в отношении их руководителей «будут приняты дополнительные кадровые решения».

Обновление. Начальник Департамента патрульной полиции Украины Евгений Жуков подал в отставку. При этом он останется в системе МВД страны. Иван Выговский — глава Национальной полиции Украины, к которой относится и патрульная полиция, — отметил, что Жукову «найдут какую-нибудь другую должность».

Стрельба в Киеве произошла вечером 18 апреля. Нападавший открыл огонь по прохожим, а затем забаррикадировался в супермаркете. Погибли шесть человек, ранения получили еще 15. Среди раненых — 12-летний ребенок. Неясно, тот же это мальчик, что на видео с полицейскими, или нет. Отец и тетя пострадавшего ребенка погибли. Днем 19 апреля в больницах оставались восемь пострадавших, включая ребенка. Власти Украины расследуют нападение по статье о теракте.

Подозреваемый стрелял по прохожим и покупателям магазина из зарегистрированного оружия. Правоохранительные органы проверят, как он получил медицинские справки, необходимые для того, чтобы оформить разрешение на оружие. По словам главы МВД, психическое состояние подозреваемого «явно было нестабильным». Сообщалось, что перед стрельбой он поджег свою квартиру.

Стрелка убили при штурме супермаркета. Его мотивы до сих пор неизвестны. В Генпрокуратуре Украины заявили, что нападение совершил 58-летний уроженец Москвы. Как выяснили СМИ, его звали Дмитрий Васильченков, он родился в Москве, а до переезда в Киев (когда это произошло, неизвестно — прим. «Медузы») жил в Бахмуте Донецкой области. У Васильченкова было гражданство Украины.

На фоне теракта в Киеве глава МВД заявил, что жители Украины должны получить «право на вооруженную защиту». Он пообещал, что министерство проведет обсуждения с экспертами, депутатами и общественниками финальной версии законопроекта о гражданском оружии.

Что известно о стрельбе в Киеве

В Киеве уроженец Москвы открыл стрельбу по прохожим и захватил заложников в супермаркете Погибли шесть человек, 15 ранены. Стрелявший убит

