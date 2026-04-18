В Киеве уроженец Москвы открыл стрельбу по прохожим и захватил заложников в супермаркете Погибли шесть человек, 14 ранены. Стрелявший убит

Полицейские возле тела одной из убитых в Киеве. 18 апреля 2026 года Valentyn Ogirenko / Reuters / Scanpix / LETA

В Голосеевском районе Киева вечером 18 апреля преступник открыл огонь по прохожим, а затем забаррикадировался в супермаркете. Погибли шесть человек, десять получили ранения. Стрелявшего убили бойцы спецназа, взявшие супермаркет штурмом. Генпрокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что стрельбу открыл «58-летний уроженец Москвы». Что еще известно о произошедшем.

Днем 18 апреля в Голосеевском районе Киева мужчина открыл огонь по людям на улице. Затем он забежал в супермаркет «Велмарт» и захватил там заложников, сообщил генпрокурор Украины Руслан Кравченко на брифинге.

Здание супермаркета и прилегающие к нему улицы оцепила полиция. Спецназ провел штурм, в ходе которого стрелявший был убит.

Четыре человека получили смертельные ранения на улице, еще один — в супермаркете. Позднее одна из пострадавших умерла в больнице. Президент Украины Владимир Зеленский вечером в субботу сообщил, что ранения получили 14 человек, в том числе 12-летний мальчик. Данные не окончательные, добавил он, люди продолжают обращаться за помощью.

Первоначально сообщалось, что у стрелявшего был автомат. Однако глава МВД на совместном с генпрокурором Украины Русланом Кравченко брифинге сообщил, что стрельба велась из карабина. «Он стрелял в упор одиночными выстрелами, у людей почти не было шанса. Подходил и стрелял. Стрелял одиночными, потому что это карабин, который стреляет одиночными», — сказал Клименко.

Оружие, сообщил глава МВД, было официально зарегистрировано. «В декабре 2025 года он обратился в органы разрешительной системы с просьбой отстрелять его. Он принес медицинскую справку. Следствие проверит, кто ее предоставил», — сказал Клименко.

Клименко рассказал, что перед тем, как начать штурм, со стрелявшим «минут 40» пытались вести переговоры. Однако он, по словам главы МВД, «никак не реагировал, более того, убил еще одного заложника», пишет «РБК-Украина».

Генпрокурор Украины Руслан Кравченко, в свою очередь, сообщил, что стрельбу в Голосеевском районе «открыл 58-летний уроженец Москвы», не став называть его имя. По данным СМИ, в том числе «Украинской правды», стрелявший опознан как Дмитрий Васильевич Васильченков, родившийся 21 апреля 1968 года в Москве, и живший в Голосеевском районе Киева. Перед тем, как пойти стрелять по прохожим, он поджег свою квартиру. До того, как переехать в Киев (когда это произошло, не уточняется — прим. «Медуза»), он жил в Бахмуте Донецкой области. У Васильченкова было гражданство Украины.

Astra, изучив слитые базы данных, выяснила, что человек с такими данными по крайней мере несколько лет назад жил в Рязани, в 2023 году у него был действующий счет в российском Альфа-Банке, а в 2022 году — в Сбербанке. В 2016 году он трижды пересекал российско-украинскую границу — один раз на автомобиле, дважды — на поезде. Также, по состоянию на 2023 год, он числился в базе московского департамента здравоохранения.

Украинский телеграм-канал «Политика Страны» сообщил, что Васильченков привлекался к уголовной ответственности по статье о легких телесных повреждениях — в 2023 году он избил человека. Однако в 2024 году дело было закрыто — стороны достигли договоренности, и потерпевший отказался от претензий.

Также Васильченков, по данным этого телеграм-канала, судился с Пенсионным фондом Украины. Судя по материалам дела, он был бывшим военным и получал украинскую военную пенсию. Украинский журналист Виталий Глагола сначала заявил, что Васильченков — бывший подполковник российской армии, пишет УНИАН, однако затем сообщил, что информация уточняется и возможна ошибка из-за совпадения фамилии.

О мотивах преступника к вечеру 18 апреля данных не было. Президент Украины лишь сообщил, что правоохранительные органы рассматривают несколько версий произошедшего. «Все его электронные устройства, телефон, все связи будут проверены», — подчеркнул он.