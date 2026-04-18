В Киеве вооруженный преступник открыл стрельбу по людям из автомата. Погибли пять человек, 10 ранены

Обновление: Преступник, открывший стрельбу по людям в Киеве, убит. Об этом, сообщил президент Украины Владимир Зеленский, ему доложил глава МВД Игорь Клименко. По словам Зеленского, погибли пять человек, 10 ранены. Обстоятельства произошедшего, добавил президент Украины, выясняются.

В Голосеевском районе Киева преступник открыл стрельбу по людям. УНИАН пишет со ссылкой на видео очевидцев, что преступник, одетый в гражданскую одежду, стрелял в случайных прохожих.

Украинские телеграм-каналы сообщали, что вооруженный автоматом мужчина в возрасте около 60 лет заперся в супермаркете «Велмарте» и взял нескольких человек в заложники.

Мэр Киева Виталий Кличко написал в своем телеграм-канале, один из пострадавших в результате стрельбы — ребенок, его госпитализируют. «Взрослых раненых осматривают и оказывают им помощь на месте», — написал Кличко.

По данным мэра Киева, известно о двоих погибших, один из которых — охранник супермаркета, куда ворвался преступник. В больницы города доставлены пятеро раненых.

«РБК-Украина» со ссылкой на местные паблики пишет, что среди погибших — девушка.