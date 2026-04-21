The New York Times: украинские переговорщики предлагали назвать часть Донбасса «Доннилендом». Так они надеялись склонить Трампа на свою сторону

Украинские официальные лица в ходе мирных переговоров предлагали переименовать часть Донецкой области, которая сейчас остается под контролем Украины, в «Донниленд» в честь президента США Дональда Трампа. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники, близкие к переговорам.

По данным собеседников издания, впервые один из украинских переговорщиков упомянул этот термин «отчасти в шутку». Это было попыткой склонить представителей США на свою сторону. Впоследствии этот термин продолжили использовать в переговорах, утверждает NYT, однако о его упоминании в официальных документах ничего не известно.

По данным издания, один из украинских переговорщиков даже создал зелено-золотой флаг и гимн для «Донниленда» с помощью ChatGPT. Показывали ли их представителям США, неясно.

Как отмечает издание, эта ситуация «отражает глобальную реальность, в которой правительства стран мира апеллируют к тщеславию Трампа, чтобы заручиться поддержкой американской мощи».

Принадлежность той части Донецкой области, которую сейчас контролирует Украина, считается главным препятствием для достижения мирного соглашения. Россия требует передать ей эту территорию, Украина отказывается. На переговорах стороны обсуждали различные варианты будущего территории — в том числе, создания там демилитаризованной зоны.

