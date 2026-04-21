ТАСС: задержанные сотрудники Popcorn Books и Individuum дали показания на топ-менеджеров «Эксмо» по делу о продаже квир-литературы

Трое бывших сотрудников закрытого издательства Popcorn Books, задержанные по делу о продаже квир-литературы, заявили, что топ-менеджеры «Эксмо» причастны к «экстремизму». Об этом сообщает 21 апреля ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы.

Соответствующие показания, как утверждается, дали бывший директор закрытого издательства Popcorn Books Дмитрий Протопопов, сотрудник издательств Individuum и Popcorn Books Артем Вахляев и бывший директор по продажам ООО «Индивидуум принт» Павел Иванов.

Собеседник агентства сказал, что они «дали признательные показания и указали на причастность задержанных топ-менеджеров „Эксмо“ к экстремизму» (до закрытия Popcorn Books входил в структуру «Эксмо»).

Бывший глава Popcorn Books Дмитрий Протопопов заключил сделку со следствием, добавил ТАСС.

Уголовное дело об «экстремизме» из-за квир-литературы возбудили в 2025 году в отношении сотрудников издательств Popcorn Books и Individuum. Несколько человек отправили под домашний арест. Popcorn Books объявил о закрытии в начале 2026-го.

Топ-менеджеров «Эксмо», в том числе гендиректора издательства Евгения Капьева, увезли на допрос. СМИ сообщили, что он задержан по делу об организации деятельности «экстремистской» организации, при этом в самом «Эксмо» сказали, что глава издательства только находится на допросе.

Дело «Эксмо» вышло на новый уровень. Теперь из-за «распространения ЛГБТ-литературы» силовики пришли к ключевым руководителям издательства СМИ сообщили, что задержан гендиректор Евгений Капьев. По данным «Эксмо», он на допросе

Дело «Эксмо» вышло на новый уровень. Теперь из-за «распространения ЛГБТ-литературы» силовики пришли к ключевым руководителям издательства СМИ сообщили, что задержан гендиректор Евгений Капьев. По данным «Эксмо», он на допросе