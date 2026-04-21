Прокремлевского политолога Маркова оштрафовали за отсутствие плашки «иноагента». В суде он заявил, что из постов ее «украли» украинские спецслужбы

Прокремлевский политолог Сергей Марков, объявленный «иноагентом», получил штраф по административной статье о неисполнении «иноагентских» обязанностей, пишет SotaVision.

За отсутствие обязательной плашки «иностранного агента» в постах в телеграм-канале, посвященных защите Венесуэлы и Ирана, суд оштрафовал Маркова на 45 тысяч рублей.

Адвокат Маркова заявил, что телеграм-канал могли взломать. Сам политолог сказал, что плашка была «украдена» и что он подозревает вмешательство спеслужб Украины и Канады — «чтобы искусственно поссорить сторонников Путина».

В феврале Маркова уже штрафовали за неисполнение обязанностей «иноагента» за то, что он добровольно не заявил о себе как об «иноагенте» в Минюст до внесения в соответствующий реестр. На суд политолог пришел в футболке с изображением Владимира Путина.