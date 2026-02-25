Прокремлевского политолога Сергея Маркова оштрафовали за то, что он не донес на себя в Минюст как на «иноагента». Он пришел в суд в майке с Путиным

Гагаринский районный суд Москвы оштрафовал на 35 тысяч рублей провластного политолога Сергея Маркова по статье о нарушении порядка деятельности «иноагента». Об этом сообщает издание «Осторожно, новости».

Протокол на Маркова составили по части 1 статьи 19.34 КоАП — «осуществление лицом, не включенным в реестр иностранных агентов, деятельности в качестве иностранного агента». Адвокат политолога Александр Молохов заявил, что Маркову фактически вменяли то, что он не донес на себя в Минюст еще до того, как его внесли в реестр «иноагентов».

Как отмечает «Осторожно, новости», Марков пришел в суд в футболке с изображением Владимира Путина.

«Я не хочу выступать с политическими лозунгами, но я сторонник Владимира Путина, был его доверенным лицом, поддержал . Не только я был шокирован решением Минюста. <…> Вы не ехали на автобусе, но вас признали безбилетником. Это как?» — сказал Марков в суде.

Сергей Марков — бывший депутат Госдумы, постоянный участник общественно-политических ток-шоу, которые выходят на российских федеральных каналах и радиостанциях. В конце августа 2025 года Минюст РФ объявил Маркова «иноагентом». Министерство объяснило свое решение тем, что политолог участвовал в создании материалов «иноагентов» и распространении их сообщений, а также «распространял недостоверную информацию» о решениях властей РФ. Незадолго до этого Z-блогеры критиковали Маркова за участие в Шушинском Глобальном медиафоруме в Азербайджане, где выступал президент страны Ильхам Алиев.