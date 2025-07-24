Михаила Гусмана уволили с поста первого замгендиректора ТАСС. Его критиковали Z-блогеры за поездку на форум с Алиевым

Премьер-министр Михаил Мишустин уволил Михаила Гусмана с поста первого заместителя генерального директора агентства ТАСС. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Причины такого решения не называются.

Гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов поблагодарил 75-летнего Гусмана «за все 30 лет его неустанной работы в ТАСС» и пожелал ему «новых проектов и новых талантливых команд».

В последние дни Гусмана критиковали Z-блогеры за то, что он приехал на Шушинский Глобальный медиафорум в Азербайджане, где выступал президент страны Ильхам Алиев. Согласно расшифровке встречи, Гусман задавал вопрос Алиеву, отметив, что Азербайджан ведет «совершенно уникальную внешнюю политику».

«Я понимаю, что спрашивать у вас, как вам это удается, — это все равно что спрашивать у виртуоза-скрипача, как он играет на скрипке. Он скажет: „Беру скрипку, смычок и играю“. Но ваша политика основана на определенных, мне кажется, очень четких, очень выверенных политических принципах, которые позволяют Вам вести эту многовекторную политику. Вот могли бы вы сказать 5-7 базовых политических принципов Президента Алиева, которые могут вести столь, как мне кажется, успешную внешнюю политику?» — спрашивал Гусман.

Под критику блогеров также попал политолог Сергей Марков, приехавший на форум.

Провоенный блогер, автор телеграм-канал Zergulio Сергей Колясников писал, что Марков и Гусман делают комплименты Алиеву в тот момент, когда «в азербайджанских застенках сидят наши журналисты, взятые в заложники». Сообщение Колясникова репостнул провоенный телеграм-канал «Старше Эдды».

Положительно об отставке Гусмана отозвался «военкор» «Комсомольской правды» Александр Коц.

«О причинах кадрового решения не сообщается. Но на днях Гусман на пару с политологом Марковым ездил бить челом перед президентом Азербайджана. Который, напомню, удерживает в заложниках избитых в мясо русских айтишников. И СМИ которого, слившись в экстазе с азербайджанскими экспертами, полощут Россию», — говорится в его посте.

Кризис в отношениях между Азербайджаном и Россией начался после того, как самолет Embraer E190 авиакомпании AZAL, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение 25 декабря 2024 года в Актау в Казахстане. В середине июля сообщалось, что Баку готовится подать иск против Москвы в международный суд, так как «семь месяцев Азербайджан не получил ни одного внятного ответа от российской стороны» о ходе расследования.

Отношения двух стран также ухудшились после массовых задержаний выходцев из Азербайджана в России и россиян в Азербайджане. 27 июня в Екатеринбурге задержали около 50 выходцев из Азербайджана, чтобы проверить их на причастность к убийствам и покушениям, совершенным в 2001–2011 годах. Двое основных подозреваемых, братья Гусейн и Зияддин Сафаровы, погибли во время следственных действий. В Баку утверждают, что причиной смерти братьев стал тяжелый посттравматический шок, вызванный многочисленными телесными повреждениями. Власти Азербайджана в ответ на действия российских силовиков задержали и избили более 10 россиян в Баку, провели обыски в редакции «Sputnik Азербайджан» и арестовали двух сотрудников редакции.

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