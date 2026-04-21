Глава патрульной полиции Украины станет советником главы Нацполиции. Он ушел в отставку после того, как двое полицейских сбежали с места стрельбы в Киеве

Начальник Департамента патрульной полиции Украины Евгений Жуков назначен советником главы Нацполиции Ивана Выговского по вопросам войны, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко на пресс-конференции.

По словам Клименко, Жуков — боевой офицер, который «прекрасно воюет». Но «морально находиться в должности, когда двое полицейских допустили ошибку, которая отразилась на устойчивости всей правоохранительной системы, сложно».

18 апреля в Голосеевском районе Киева произошла стрельба. После этого в соцсетях появилось видео, на котором двое полицейских убегают, бросив на месте происшествия гражданских, в том числе ребенка. Прокуратура начала проверку, глава МВД Игорь Клименко назвал поведение полицейских «позорным» и «недостойным».

Вскоре начальник Департамента патрульной полиции Украины Евгений Жуков подал в отставку. Глава Нацполиции Украины Иван Выговский сообщил, что Жуков при этом останется в системе МВД страны, отметив, что ему «найдут какую-нибудь другую должность».

Во время теракта в Киеве двое полицейских сбежали после того, как началась стрельба — и бросили ребенка. Возбуждено дело о служебной халатности МВД назвало такое поведение «позорным»

Во время теракта в Киеве двое полицейских сбежали после того, как началась стрельба — и бросили ребенка. Возбуждено дело о служебной халатности МВД назвало такое поведение «позорным»