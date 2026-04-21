«Это исторический поворот в политике». Япония отменила ограничения на экспорт летального оружия

Правительство Японии пересмотрело правила применения трех принципов передачи оборонной техники, фактически открыв возможность для экспорта летального вооружения, включая истребители и эсминцы.

В соответствии с новыми принципами правительство будет обязано уведомлять парламент о любых решениях Совета национальной безопасности по экспорту.

Экспорт оружия будет ограничен 17 странами, подписавшими с Японией соглашения о передаче оборонного оборудования и технологий, включая Филиппины и Индонезию. Экспорт в страны, где идут боевые действия, запрещен, но исключение может быть сделано для «особых обстоятельств»: поставки одобрят, если союзнику «требуется такое оборудование».

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что путь страны как мирного государства на протяжении более чем 80 послевоенных лет остается неизменным. «В рамках новой системы мы будем стратегически продвигать передачу оборонной техники, принимая решения о возможности такой передачи еще более строго и осмотрительно», — написала она.

Решение открыть экспорт призвано в том числе укрепить базу отечественной оборонной промышленности за счет экспорта военной техники странам-единомышленникам, отмечает The Japan News. Ожидается, что расширенная сеть стран, совместно использующих одинаковое оборудование, повысит устойчивость в боевых условиях при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Financial Times называет это «историческим поворотом» в политике Японии, обусловленным тем, что страна считает текущую обстановку в сфере безопасности «самой серьезной» со времен Второй мировой войны.

Kyodo News пишет, что это «существенный сдвиг» в оборонной политике страны, которая со времени поражения во Второй мировой войне позиционировала себя как «миролюбивое государство».

В начале октября 2025 года 64-летняя Санаэ Такаити стала лидером Либерально-демократической партии, а затем — новым премьер-министром Японии в октябре 2025 года (и первой женщиной на этом посту). Такаити выступала за укрепление армии, пересмотр пацифистской конституции Японии и продолжение стимулирования экономики.

С 2014 года экспорт оружия ограничивался пятью категориями — спасение, транспорт, наблюдение, разведка и разминирование. Но «в условиях все более сложной обстановки в сфере безопасности» ни одна страна «не может в одиночку защитить свой мир и безопасность — ей необходима взаимная поддержка со стороны стран-партнеров», пояснила премьер-министр Японии Санаэ Такаити.

Читайте также

На выборах в Японии победила партия премьер-министра Санаэ Такаити — это первая женщина во главе правительства Она националистка. Ей якобы дали прозвище «Талибан» за консервативные взгляды. Она называет своим кумиром Маргарет Тэтчер

Читайте также

