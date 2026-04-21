Бывшего редактора Ura.Ru Дениса Аллаярова приговорили к пяти годам колонии по делу о покупке оперативных сводок у дяди-полицейского

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил бывшего редактора информагентства Ura.ru Дениса Аллаярова к пяти годам колонии общего режима по делу о даче взятки (часть 3 статьи 291 УК), передает «Медиазона».

Суд также назначил Аллаярову штраф в 1 миллион 200 тысяч рублей и запретил ему заниматься журналистикой в течение четырех лет после освобождения. Обвинение просило для Аллаярова тот срок, который ему и дали.

Дениса Аллаярова обвинили в даче взятки своему дяде — начальнику уголовного розыска отдела полиции № 10 по Екатеринбургу Андрею Карпову. По версии следствия, Аллаяров получил от Карпова несколько оперативных сводок и передал ему за это суммарно 120 тысяч рублей.

Аллаяров вначале не признавал вину, утверждая, что деньги предназначались на лекарства бабушке. Однако на допросе в суде 1 апреля 2026 года он признал вину. При этом Аллаяров говорил, что помогал дяде деньгами, поскольку у того были финансовые трудности, и утверждал, что Карпов сам предложил платить за оперативные сводки и назвал цену.

Карпов ранее также признал вину, дал показания на Аллаярова и получил четыре года условно по обвинениям в получении взятки и превышении полномочий.

Дениса Аллаярова задержали в июне 2025 года. Следователи также пришли в редакцию Ura.ru в Екатеринбурге и провели обыски у трех сотрудников. В Ura.ru после задержания Аллаярова заявили, что тот стал жертвой оговора со стороны своего дяди, а прошедшие обыски назвали «провокацией». В ноябре 2025 года информагентство Ura.ru перешло в собственность холдинга Readovka.

