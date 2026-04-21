«А23а все». Айсберг, считавшийся самым крупным в мире, потерял 99% своей площади
Айсберг А23а, который до конца 2025 года считался крупнейшим в мире, «завершает свою историю», сообщили в Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте (ААНИИ).
А23а раскололся на мелкие части, потеряв 99% своей изначальной площади. «В январе площадь айсберга составляла около 1300 квадратных километров. К настоящему моменту его площадь составляет менее 50 квадратных километров, — рассказала главный специалист Центра ледовой и гидрометеорологической информации ААНИИ Полина Солощук. — Сейчас айсберг А23а продолжает дрейфовать по чистой воде и раскалывается буквально на глазах».
За последние три месяца А23а преодолел расстояние около тысячи километров и пересек границу Южного и Атлантического океанов. Сейчас он дрейфует в районе 49-й параллели южной широты.
«Айсберг А23а все», — отметили в телеграм-канале ААНИИ.
Айсберг А23а откололся от шельфового ледника Фильхнера в Антарктиде в 1986 году. На момент образования его площадь составляла 4170 квадратных километров. Это почти в два раза больше площади Петербурга, отмечают в ААНИИ.
Больше 30 лет айсберг был на мели в море Уэделла, а затем начал дрейфовать вдоль берегов Антарктиды. В начале 2025 года айсберг снова сел на мель, но в августе продолжил дрейф вблизи острова Южная Георгия.
К концу 2025 года площадь А23а уменьшилась до 1370 квадратных километров, из-за чего он потерял статус самого большого айсберга в мире.