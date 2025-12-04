Айсберг А23а перестал быть самым крупным в мире

Площадь айсберга А23а за последние три месяца уменьшилась на 22%, до 1370 квадратных километров, из-за чего он потерял статус самого большого айсберга в мире, сообщили в Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте (ААНИИ) 4 декабря.

А23а продолжает дрейфовать в чистых водах Южного океана в 230 километрах к северо-западу от острова Южная Георгия.

Новым самым крупным айсбергом считается D15A. Его площадь составляет 3071 квадратный километр, что вдвое больше текущих размеров А23а, сообщила главный специалист Центра ледовой и гидрометеорологической информации ААНИИ Полина Солощук.

По ее словам, айсберг D15A откололся от шельфового ледника в январе 2016 года и сейчас находится на мели недалеко от побережья Земли Принцессы Елизаветы в Антарктиде.

Неясно, почему специалисты ААНИИ только сейчас заявили о том, что А23а перестал быть самым крупным айсбергом в мире, если его площадь как минимум несколько месяцев была меньше D15A.

Айсберг А23а откололся от шельфового ледника Фильхнера в Антарктиде в 1986 году. На момент образования его площадь составляла 4170 квадратных километров. Более 30 лет он был на мели в море Уэделла, затем начал дрейф вдоль берегов Антарктиды и к ноябрю 2023 года попал в чистые воды Южного океана. В начале 2025 года айсберг снова сел на мель, но в августе продолжил дрейф вблизи острова Южная Георгия.

Летом 2025 года айсберг за три месяца потерял около одной тысячи квадратных километров. В августе от него откололись сразу три крупных фрагмента площадью от 60 до 300 квадратных километров.

За почти 40 лет айсберг А23а потерял 67% своей изначальной площади.

как айсберг А23а выглядел в 2023 году

Самый большой айсберг в мире вынесло в чистые воды Южного океана. Вероятно, он скоро растает Фотографии (очень красивые, хотя ничего хорошего в этом нет)

