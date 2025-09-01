Площадь крупнейшего в мире айсберга А23а за три месяца сократилась почти на тысячу квадратных километров. Он раскололся на части

Крупнейший в мире айсберг А23а за три летних месяца потерял около одной тысячи квадратных километров, сообщила пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) в своем телеграм-канале.

От айсберга откололись три куска площадью от 60 до 300 квадратных километров. В начале июня площадь А23а составляла 2730 квадратных километров, что сопоставимо с площадью Москвы. К началу сентября площадь айсберга оценивается в 1750 квадратных километров (сопоставимо с площадью Санкт-Петербурга), сообщили в ААНИИ.

По состоянию на 1 сентября айсберг дрейфует в 70 километрах к северу от острова Южная Георгия в Атлантическом океане.

Айсберг А23а откололся от внешнего края шельфового ледника Фильхнера Западной Антарктиде в 1986 году. На тот момент его площадь оценивалась в 4170 квадратных километров. Более 30 лет он находился на мели в центральной части моря Уэдделла, а затем начал движение вдоль береговой линии Антарктиды и к середине ноября 2023 года его вынесло на чистую воду. Айсберг продолжил дрейфовать и к началу 2025 года приблизился к Южной Георгии.

2025-й — год сохранения ледников. Они нужны планете для защиты от глобального потепления (а еще для спасения пингвинов и белых медведей) Посмотрите на этот красивый лед — его на Земле все меньше

