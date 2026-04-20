Тим Кук уходит из Apple. Его место займет Джон Тернус

Компания Apple объявила 20 апреля, что Джон Тернус станет ее новым генеральным директором, начиная с 1 сентября 2026 года.

Тим Кук, который возглавляет компанию последние 15 лет, займет должность исполнительного председателя.

«Для меня величайшая честь в жизни быть генеральным директором Apple и пользоваться доверием, возложенным на меня в качестве руководителя такой выдающейся компании», — заявил 65-летний Кук.

Джон Тернус и Тим Кук Apple

Джон Тернус сейчас занимает пост старшего вице-президента Apple по аппаратной разработке.

Apple заявила о скорой смене гендиректора уже после окончания торгов на фондовом рынке. На торгах, проходящих после закрытия биржи, акции Apple упали и по состоянию на 00:03 мск 21 апреля торговались на уровне 270,7 доллара за бумагу (−0,86%).

Financial Times ранее писала, что Apple может объявить о новом руководителе в первой половине 2026 года. По мнению издания, это позволит новому главе компании освоиться перед такими крупными ежегодными событиями, как конференция разработчиков в июне и презентация новых айфонов в сентябре.

Тим Кук работает в Apple с 1998 года. Он стал главой компании в августе 2011 года, сменив на этом посту Стива Джобса.

За время работы Кука на посту гендиректора рыночная капитализация Apple выросла примерно с 350 миллиардов долларов в 2011 году до более чем четырех триллионов долларов по состоянию на 20 апреля 2026-го.

о последних новинках apple

Apple представила сразу два новых бюджетных устройства. В том числе самый дешевый макбук в истории компании

