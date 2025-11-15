Financial Times: Apple ищет замену Тиму Куку. Он может покинуть пост гендиректора в начале 2026 года

Совет директоров Apple и руководство компании активизировали подготовку к возможному уходу Тима Кука с поста генерального директора, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Собеседники, близкие к Apple, называют возможный уход Кука с поста директора «давно запланированным», он никак не связан с текущими показателями компании — к тому же, в конце нынешнего года ожидается рост продаж iPhone.

Один из вероятных преемников Кука — Джон Тернус, который сейчас занимает должность вице-президента Apple по разработке аппаратного обеспечения. Однако, как отмечают источники FT, окончательное решение еще не принято.

В Apple от комментариев отказались.

В публикации FT отмечается, что назначение нового гендиректора вряд ли произойдет до выхода следующего отчета о доходах компании в конце января 2026 года. При этом объявление о новом руководителе в начале года даст ему возможность освоиться в преддверии крупных ежегодных мероприятий, таких как конференция разработчиков в июне и презентация новых iPhone в сентябре.

Тим Кук начал работать в Apple в 1998 году. Он возглавил компанию в 2011 году, сменив на должности генерального директора Стива Джобса. Как отмечает FT, за время работы Кука рыночная капитализация Apple выросла примерно с 350 миллиардов в 2011 году до четырех триллионов на сегодняшний день.

