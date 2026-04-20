Шведская разведка: Россия систематически искажает свою экономическую статистику

Кремль систематически манипулирует экономической статистикой, чтобы заставить западных союзников Украины поверить в то, что российская экономика выдержала давление санкций и военных расходов. Об этом в интервью Financial Times заявил глава военной разведки Швеции Томас Нильссон, ссылаясь на разведданые.

По его словам, Россия занижает дефицит бюджета на 30 миллиардов долларов, а Центробанк РФ недооценивает инфляцию. Этот показатель, по данным разведки Швеции, ближе к ключевой процентной ставке в 15%, чем к официальным 5,86%.

Кроме того, Швеция зафиксировала финансовые индикаторы, которые могут указывать на будущий банковский кризис, заявил Нильсон. О каких параметрах идет речь, он не уточнил. В этом со шведской разведкой согласна и служба внешней разведки Германии (BND), пишет FT.

Российская экономика далека от восстановления, несмотря на рост цен на нефть из-за войны на Ближнем Востоке, отмечает Нильсон. По его оценкам, для покрытия дефицита бюджета России нужно, чтобы цены на нефть Urals оставались выше 100 долларов за баррель на протяжении года. А для того, чтобы сгладить другие экономические проблемы, нужно чтобы нефть торговалась на этом уровне еще дольше.

Швеция считает, что Россия «живет в долг», сказал Нильссон. «Российская экономика может пойти только по одному из двух сценариев: долгосрочный спад или шок. В любом случае она продолжит движение по нисходящей траектории к финансовой катастрофе», — добавил глава шведской разведки.

Как отмечает Financial Times, не все разделяют оценки Швеции относительно состояния российской экономики. Так, международные прогнозы в целом совпадают с прогнозом самого Центробанка РФ, согласно которому инфляция замедлится примерно до 5% к концу 2026 года.

На совещании по экономическим вопросам, которое прошло 15 апреля, Владимир Путин потребовал от правительства и Центробанка объяснить причины отставания макроэкономических показателей от ожиданий. Сам он связал падение ВВП России, которое наблюдается в последние месяцы, с «сезонными факторами».

Что происходит с российской экономикой

Два года война толкала экономику России вверх — но в 2025-м стала превращаться для нее в раковую опухоль. Вот пять главных выводов о ее нынешнем состоянии Торможение ВВП, падение цен на нефть и другие тренды — они будут важны и в 2026-м

Что происходит с российской экономикой

Два года война толкала экономику России вверх — но в 2025-м стала превращаться для нее в раковую опухоль. Вот пять главных выводов о ее нынешнем состоянии Торможение ВВП, падение цен на нефть и другие тренды — они будут важны и в 2026-м