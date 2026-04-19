Очевидцы сняли на видео, как полицейские разбежались во время стрельбы в Киеве. Проводится расследование

Глава МВД Украины Игорь Клименко поручил провести служебное расследование действий полицейских во время теракта в Киеве, в результате которого погибли шесть человек.

Вскоре после стрельбы в Голосеевском районе Киева в соцсетях разошлось видео с действиями двух полицейских во время происшествия. На кадрах, снятых очевидцами, патрульные о чем-то говорят с ребенком, но, услышав звуки стрельбы, убегают, бросив мальчика на улице. Видео заканчивается тем, что ребенок тоже начинает убегать, а рядом с ним падает раненый мужчина.

«„Служить и защищать“ — не просто лозунг. Он должен подкрепляться соответствующими профессиональными действиями. Особенно — в критические моменты, когда от этого зависят жизни людей», — добавил Клименко.

Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский, которому министр поручил расследование, сообщил, что служебную проверку уже начали. На время расследования полицейские, попавшие на видео, отстранены от работы.

В Киеве вечером 18 апреля преступник открыл огонь по прохожим, а затем забаррикадировался в супермаркете. Погибли шесть человек, пострадали еще 15. Среди раненых — 12-летний мальчик. Нападавшего убили.

Власти Украины расследуют случившееся по статье о теракте. По их заявлению, стрельбу открыл «58-летний уроженец Москвы». По данным СМИ, его опознали как Дмитрия Васильевича Васильченкова, родившегося в Москве 21 апреля 1968 года. До переезда в Киев он жил в Бахмуте Донецкой области. У Васильченкова было гражданство Украины.

