Власти Латвии и Литвы не позволят самолету премьер-министра Словакии Роберта Фицо использовать их воздушное пространство для перелета в Москву и участия в военном параде по случаю 9 Мая, заявил сам Фицо.

«Литва и Латвия уже сообщили нам, что не разрешат нам пролететь через их территорию по пути в Москву… Я обязательно найду другой маршрут, как я сделал это и в прошлом году», — заявил премьер Словакии в видеообращении, опубликованном в фейсбуке (его слова приводит издание Teraz).

О том, что Роберт Фицо собирается в Москву на День Победы, он заявил в начале апреля. В свою очередь помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что несколько иностранных лидеров собираются приехать в Россию на 9 Мая.

В 2025 году на празднование Дня Победы в Москву приехали лидеры 27 государств, включая Китай, Беларусь, Кубу, Венесуэлу, Сербию и Словакию.

Латвия и Эстония тогда тоже отказались пропустить самолет Фицо в Москву. Его борт летел по более длинному маршруту — через Венгрию, Румынию, Черное море и Грузию.

Европейский премьер, который поддерживает Путина, не хочет помогать Украине и создает проблемы Брюсселю. Виктор Орбан? Не угадали — это лидер Словакии Роберт Фицо Вот его история

Читайте также

