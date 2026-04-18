Задержан подозреваемый в убийстве полицейского в Оренбургской области. Это сбежавший солдат, находившийся в федеральном розыске

В Оренбургской области задержали подозреваемого в убийстве полицейского, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ.

По данным СК, стрельбу по полицейским 16 апреля, в результате которой один сотрудник МВД погиб, трое получили ранения — открыл рядовой Сергей Басалаев, находившийся в федеральном розыске.

Баслаев, заявили в пресс-службе СК, «самовольно оставил часть ».

Басалаева обвиняют в самовольном оставлении части в период мобилизации, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, убийстве и покушении на убийство. Суд, сообщил СК, санкционировал его арест.

Baza и «112» 16 февраля сообщали, что полицейские в Оренбургской области пытались задержать преступника, который находится в федеральном розыске, в поселке Аккермановка. Когда подозреваемый увидел полицейских, он открыл по ним огонь.

По российскому законодательству, совершение преступлений «в период мобилизации или военного положения» является обстоятельством, отягчающим вину.