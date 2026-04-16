Преступник открыл стрельбу по полиции в Оренбургской области. Один полицейский погиб, трое ранены
Источник: УМВД Оренбургской области
Один полицейский погиб, трое ранены при задержании преступника в Оренбургской области, сообщает региональное МВД. Подозреваемый скрылся, его ищут.
По данным телеграм-каналов Shot, Baza и «112», полицейские пытались задержать преступника, который находится в федеральном розыске, в посёлке Аккермановка. Когда подозреваемый увидел полицейских, он открыл по ним огонь.
В Минздраве сообщили, что трое раненых полицейских находятся в стабильно тяжелом состоянии. На месте стрельбы работают четыре бригады скорой помощи.