Преступник открыл стрельбу по полиции в Оренбургской области. Один полицейский погиб, трое ранены

Один полицейский погиб, трое ранены при задержании преступника в Оренбургской области, сообщает региональное МВД. Подозреваемый скрылся, его ищут.

По данным телеграм-каналов Shot, Baza и «112», полицейские пытались задержать преступника, который находится в федеральном розыске, в посёлке Аккермановка. Когда подозреваемый увидел полицейских, он открыл по ним огонь.

В Минздраве сообщили, что трое раненых полицейских находятся в стабильно тяжелом состоянии. На месте стрельбы работают четыре бригады скорой помощи.