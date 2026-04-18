Axios: США и Куба провели первые за 10 лет переговоры в Гаване

Делегация Госдепартамента США 10 апреля посетила Кубу впервые с визита на остров президента Барака Обамы в 2016 году, пишет Axios. В ходе визита, о котором официально не объявлялось, американские чиновники провели серию встреч с высокопоставленными представителями руководства Кубы. На них, в числе прочих, присутствовал Рауль Родригес Кастро — внук кубинского лидера Рауля Кастро.

Основной повесткой переговоров, как стало известно Axios, стало проведение масштабных политических и экономических реформ, на которых настаивает американская сторона. В качестве ответного шага США готовы оказать Кубе экономическую помощь, в том числе ослабить торговое эмбарго, действующее много лет, а также предоставить доступ к спутниковой системе связи Starlink.

При этом, как отмечает Axios, американские чиновники предупредили власти Кубы, что у них есть «лишь узкое окно возможностей» для проведения реформ, перед тем, как «ситуация необратимо ухудшится».

17 апреля The Wall Street Journal писал, что Рауль Родригес Кастро — внук бывшего кубинского лидера Рауля Кастро - попытался передать Дональду Трампу письмо в обход официальных дипломатических каналов. В письме, по данным источников издания, Кастро-младший предлагал Трампу экономические и инвестиционные соглашения в обмен на ослабление санкций. WSJ также сообщал, что американские чиновники вели переговоры с кубинскими представителями, посредником на которых выступал Рауль Родригес Кастро.

С начала 2026 года США усилили давление на Кубу и фактически ввел блокаду на поставки топлива морем. Это привело к тяжелейшему энергетическому кризису и отключениям электричества по всему острову. Сам Трамп неоднократно говорил, что у правительства Кубы «большие проблемы». Белый дом также заявлял, что добивается отстранения от власти президента Кубы Мигеля Диас-Канеля.

Что происходит на Кубе во время энергетического кризиса

«Кажется, это конец» На Кубе — худший энергетический кризис в истории. США блокируют поставки нефти, миллионы людей остались без топлива, еды и электричества

