Внук Рауля Кастро попытался передать Трампу письмо в обход официальных каналов. Его посланника развернули в аэропорту

Внук бывшего кубинского лидера попытался передать Дональду Трампу письмо через предпринимателя из Гаваны — в обход официальных дипломатических каналов, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на два источника — бывшего и действующего американских чиновников.

По данным WSJ, это произошло на прошлой неделе. Как рассказал один из собеседников издания, в письме 41-летнего Рауля Родригеса Кастро, оформленном как дипломатическая нота, Трампу предлагались экономические и инвестиционные соглашения в обмен на ослабление санкций. В нем также содержалось предупреждение, что кубинский режим готовится к вторжению США. С детальным содержанием письма журналисты WSJ ознакомиться не смогли.

Курьером выступил 37-летний кубинский бизнесмен Роберто Карлос Чамис Гонсалес, работающий в сферах аренды люксовых автомобилей и премиального туризма. Однако, когда он прибыл в аэропорт Майами, его остановил сотрудник таможенно-пограничной службы США. У бизнесмена изъяли письмо Кастро, после чего развернули обратно в Гавану. Причины, по которым бизнесмена остановили, неизвестны.

В Белом доме журналистам не ответили на вопрос, получено ли письмо Кастро.

Эксперт и соавтор книги «Обратный канал на Кубу: скрытая история переговоров между Вашингтоном и Гаваной» Питер Корнблу считает, что кубинцы «пытаются обойти [госсекретаря США Марко] Рубио и донести ясный сигнал напрямую до Трампа». По его мнению, это говорит, что кубинцы «больше не считают Рубио нейтральным посредником».

Кризис в отношениях США и Кубы обострился с возвращением Дональда Трампа на пост президента. С начала 2026 года Вашингтон усилил давление на Кубу и фактически ввел блокаду на поставки топлива морем. Это привело к тяжелейшему энергетическому кризису и отключениям электричества по всему острову. Сам Трамп неоднократно говорил, что у правительства Кубы «большие проблемы», и что США готовы на «дружественное поглощение» острова. Администрация Трампа в частности добивается отстранения от власти президента Кубы Мигеля Диас-Канеля.

The Wall Street Journal называет Рауля Родригеса Кастро посредником в переговорах между США и Кубой. Издание пишет, что в последние недели американские чиновники вели переговоры с кубинскими представителями, включая людей из ближайшего окружения Рауля Кастро. В феврале Axios писал, что тайные переговоры с Раулем Кастро проводит именно Рубио.

