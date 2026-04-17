Трамп заявил, что Иран согласился приостановить свою ядерную программу. В Тегеране ответили: соглашения по этому вопросу нет

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу NewsNation 17 апреля, что Иран согласился приостановить свою ядерную программу на неопределенный срок.

Отвечая на вопрос о том, согласился ли Иран прекратить обогащение урана, Трамп ответил: «Да». На уточняющий вопрос он снова сказал: «Да», а затем добавил: «Вы удивлены? Меня ничто не удивляет».

Трамп заявил, что Иран не получит от США никаких замороженных средств, пишет Bloomberg. Издание Axios ранее сообщило, что Вашингтон предложил Тегерану разблокировать замороженные иранские активы на 20 миллиардов долларов в обмен на обогащенный уран Ирана.

Трамп заявил, что соглашение о прекращении боевых действий в основном завершено, а переговоры о заключении долгосрочного соглашения, вероятно, состоятся в эти выходные, 18-19 апреля.

При этом высокопоставленный иранский чиновник заявил агентству Reuters, что между Ираном и США по-прежнему существуют значительные разногласия, которые мешают достичь соглашения о завершении войны. Он отметил, что «по деталям ядерных вопросов соглашение не достигнуто», и, чтобы преодолеть разногласия, нужно провести серьезные переговоры.

Источник Reuters добавил, что Иран надеется, что в ближайшие дни заключит предварительное соглашение с США и продлит режим прекращения огня, чтобы «создать пространство для дальнейших переговоров о снятии санкций с Ирана и обеспечении компенсации за ущерб, нанесенный войной».

«В обмен на это Иран предоставит международному сообществу гарантии мирного характера своей ядерной программы», — сказал неназванный собеседник агентства, добавив, что любые другие версии о ходе переговоров — это «искажение ситуации».

Иран 17 апреля временно отказался от своей блокады Ормузского пролива, через который обычно проходит одна пятая мировых поставок нефти. Это произошло после того, как Израиль заключил перемирие с ливанской группировкой «Хизбалла». В МИД Ирана заявили, что пролив будет открыт, пока действует перемирие. Высокопоставленный иранский чиновник заявил Reuters, что возможность судоходства в Ормузском проливе зависит от того, будут ли США соблюдать условия временного перемирия.

больше об открытии Ормузского пролива

Иран временно открыл Ормузский пролив, но США продолжают блокаду. К чему это приведет? Разбор «Медузы»