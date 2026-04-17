Axios: Вашингтон предложил Тегерану разблокировать замороженные иранские активы на 20 миллиардов долларов в обмен на обогащенный уран

Вашингтон и Тегеран обсуждают трехстраничный план прекращения войны, который подразумевает, что США разблокируют замороженные активы Ирана на 20 миллиардов долларов в обмен на иранский обогащенный уран, рассказали источники Axios.

Торг по вопросу обмена урана на замороженные активы продолжается уже некоторое время, следует из статьи. Но теперь позиции сторон сблизились. Ранее США были готовы разморозить активы только на шесть миллиардов долларов, чтобы Иран мог покупать продовольствие, лекарства и другие гуманитарные товары. Иран требовал 27 миллиардов долларов.

По словам одного из источников издания, сумму в 20 миллиардов долларов предложили США. Другой собеседник заявил, что идея обмена активов на уран лишь «один из многих обсуждаемых вариантов» завершения войны.

Ранее Вашингтон также требовал, чтобы Тегеран передал весь свой ядерный материал Соединенным Штатам, но иранская сторона согласилась лишь разбавить его и снизить процент обогащения урана на территории страны.

Компромиссное соглашение, которое рассматривается сейчас, подразумевает, что часть высокообогащенного урана будет отправлена в третью страну, а часть — разбавлена в Иране под международным контролем.

План также включает пункт о добровольном моратории на обогащение урана в Иране. Согласно ему Ирану на установленный срок разрешат продолжать ядерную исследовательскую программу и наработку медицинских изотопов, но только в надземных объектах.

Вашингтон требовал 20-летнего моратория, Тегеран настаивал на пятилетнем. По этому пункту посредники все еще пытаются сократить разрыв между позициями сторон.

В плане также упомянут Ормузский пролив, но в каком контексте, Axios не уточняет. По словам источников издания, по этому вопросу все еще сохраняются серьезные разногласия. Кроме того, неясно, затрагивает ли документ баллистические ракеты Ирана и его поддержку региональных проиранских группировок.

Дональд Трамп накануне говорил, что американские и иранские переговорщики, скорее всего, встретятся 18-19 апреля для второго раунда переговоров о завершении войны. По данным Axios, встреча пройдет в Исламабаде 19 апреля.

Первый раунд переговоров между представителями Вашингтона и Тегерана прошел 11-12 апреля и завершился ничем.

Переговоры США и Ирана завершились ничем. Тегеран отказался выполнить требования Вашингтона по урану и Ормузскому проливу

