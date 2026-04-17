Российским банкам по неизвестной причине закрыли доступ к паспортным данным россиян в базе МВД. Они используются в том числе для решений по кредитам

С 15 апреля все российские банки не могут получить доступ к базам данных МВД для проверки паспортов с помощью Системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), пишет Forbes со ссылкой на источники.

В одном из банков сказали, что 15 апреля около двух часов ночи МВД «в одностороннем порядке и без коммуникации» отключило сервис проверки паспортов через СМЭВ 3 и СМЭВ 4. По словам собеседника Forbes, отключение затронуло все банки, сроки восстановления неизвестны. Отключение подтвердили также источники «Коммерсанта», по словам которых, сервис оставался недоступным и на следующий день, 16 апреля.

Данные, которые банки получают с помощью СМЭВ, они используют в том числе при принятии решений о выдаче кредитов, поясняет Forbes. В банках отмечают, что основные проблемы из-за отключения доступа возникают при онлайн-обслуживании, пишет «Коммерсант».

В Ассоциации больших данных ( ) подтвердили, что доступ к базе не работает. «В ряде организаций остановились бизнес-процессы, ущерб пока нам оценить сложно. Надеемся, что неполадки будут устранены и доступ будет восстановлен в ближайшее время», — заявили в АБД.

В сообщении службы поддержки клиентов СМЭВ говорится, что «поступает много обращений с жалобами на отсутствие доступа», но «механизм контроля доступа функционирует корректно». Причиной сбоев называются действия владельцев соответствующих видов сведений.

В Минцифры также заявили, что СМЭВ работает корректно, а проблемы вызваны действиями «владельцев соответствующих видов сведений». Что это за действия — в ведомстве не уточнили.

Доступ к данным МВД раньше предоставлялся только государственным органам и должностным лицам. В ноябре 2025 года Госдума приняла закон, который разрешает платный доступ к базам данных МВД с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия. В конце марта 2026-го МВД предложило ввести плату за доступ в размере 50 рублей «за единицу тарификации» (то есть за каждый завершенный сеанс обмена информацией).

В пояснительной записке к проекту постановления МВД говорилось, что только за 2024 и 2025 год различные организации направили в информационные системы ведомства более 3,7 миллиарда запросов. Это делали банки, микрофинансовые организации, операторы связи, брокеры, страховые организации, негосударственные пенсионные фонды, депозитарии и другие. В Ассоциации больших данных инициативу МВД раскритиковали. В Центробанке ее также не поддержали.

