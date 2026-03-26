МВД предложило платную услугу: 50 рублей за информацию о россиянах из баз полиции

Министерство внутренних дел РФ предложило ввести плату за предоставление организациям, в том числе банкам, информации о гражданах, которая есть в базах полиции. Это следует из проекта постановления МВД, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов.

Стоимость передачи информации составит 50 рублей «за единицу тарификации». Под единицей тарификации подразумевается каждый завершенный сеанс обмена информацией.

Передача информации будет проводиться через единую систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). К ней, по данным МВД, подключено более 500 организаций, которые могут получать сведения о гражданах на основании федеральных законов «О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем», «О связи» и «Об электронной подписи».

В пояснительной записке говорится, что только за 2024 и 2025 год в информационные системы МВД различные организации направили более 3,7 миллиарда запросов. Это делали банки, микрофинансовые организации, операторы связи, брокеры, страховые организации, негосударственные пенсионные фонды, депозитарии и другие. Через базы МВД они проверяют информацию о действительности паспорта гражданина РФ, регистрации по месту жительства и пребывания, разрешении на временное проживание.

С учетом введения платы за предоставление информации, которая содержится в базах данных полиции, в бюджет только за год может поступить 119,6 миллиарда рублей, подсчитали в МВД.

В ноябре 2025 года Госдума приняла закон, который разрешает платный доступ для организаций, включая банки, к базам данных МВД с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия. Ранее доступ к данным МВД предоставлялся только государственным органам и их должностным лицам, а также правоохранительным органам иностранных государств и международным полицейским организациям (на основании международных договоров РФ). После принятия закона круг получателей может быть расширен за счет организаций при условии оплаты.