Немецкие авиакомпании призвали власти распечатать стратегические запасы керосина. Доступных запасов авиатоплива в Европе хватит только на шесть недель

Немецкие авиакомпании в преддверии летнего сезона призвали власти распечатать стратегические запасы авиационного керосина, чтобы избежать сокращения рейсов. С соответствующим предложением, пишет Bloomberg, в пятницу, 17 апреля, выступила отраслевая группа BDL.

BDL в условиях дефицита топлива из-за войны на Ближнем Востоке также запросила доступ к трубопроводной системе НАТО для увеличения запасов топлива в крупных хабах, в частности во Франкфурте и Мюнхене. Кроме того, перевозчики считают, что следует временно сократить углеродные сборы для авиакомпаний и отменить компенсации пассажирам, если задержки или отмена рейсов вызваны закрытием воздушного пространства.

Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль 16 апреля заявил Associated Press, что запасов авиационного топлива в Европе «хватит примерно на шесть недель». Если поставки нефтепродуктов из стран Ближнего Востока не возобновятся, предупредил он, авиакомпаниям из Европы уже в ближайшее время придется отменять рейсы из-за дефицита топлива.

По мнению Бироля, из-за остановки движения судов по Ормузскому проливу мир столкнулся с «крупнейшим энергетическим кризисом». Чем дольше пролив остается закрытым, добавил он, тем более тяжелыми будут последствия для всего мира — ниже экономический рост и выше инфляция.

Глава Международного энергетического агентства также отметил, что больше всего пострадают не те государства, «чьи голоса мы слышим чаще всего», а развивающиеся страны Азии, Африки и Латинской Америки.

В конце февраля США и Израиль начали наносить удары по Ирану. Иран, в свою очередь, атаковал ракетами и дронами соседние страны Персидского залива, объявив их союзниками США, и закрыл движение по Ормузскому проливу, что стало основной причиной роста мировых цен на энергоносители. До начала войны через Ормузский пролив проходила пятая часть мирового трафика нефти.

17 апреля Иран объявил, что открывает движение по Ормузскому проливу. Очереди на проход через пролив ожидают сотни танкеров.