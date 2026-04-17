Министр экономического развития РФ заявил, что резервы экономики страны «во многом исчерпаны»

Ситуация в экономике России сейчас более сложная, чем в последние годы, на фоне крепкого рубля, высоких процентных ставок, дефицита трудовых ресурсов и бюджетных ограничений, ее резервы во многом исчерпаны, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

По его мнению, «наиболее остро» непростую ситуацию в экономике чувствует бизнес. Она осложняется также налоговыми изменениями, к которым предпринимателям приходится приспосабливаться.

«Поэтому, наверное, основная наша задача сейчас — это действительно помочь бизнесу максимально адаптироваться к той ситуации, которая происходит», — сказал Решетников на всероссийском форуме инфраструктуры и поддержки предпринимательства «Мой бизнес» во Всеволожске Ленинградской области.

В предыдущие годы бизнес адаптировался к дефициту кадров и росту зарплат, находя внутренние резервы. «Сейчас фиксируем, что эти резервы во многом исчерпаны, ситуация действительно такая и макроэкономическая значительно более сложная», — добавил министр.

Главной задачей для бизнеса в ближайшее время Решетников назвал управление себестоимостью и затратами, а также повышение производительности труда.

На совещании по экономическим вопросам, которое прошло 15 апреля, Владимир Путин потребовал от правительства и Центробанка объяснить причины отставания макроэкономических показателей от ожиданий. По его словам, падение ВВП России, которое наблюдается в последние месяцы, вызвано «сезонными факторами».

Что на самом деле происходит с российской экономикой

Два года война толкала экономику России вверх — но в 2025-м стала превращаться для нее в раковую опухоль. Вот пять главных выводов о ее нынешнем состоянии Торможение ВВП, падение цен на нефть и другие тренды — они будут важны и в 2026-м

