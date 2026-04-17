Министр экономического развития РФ заявил, что резервы экономики страны «во многом исчерпаны»
Ситуация в экономике России сейчас более сложная, чем в последние годы, на фоне крепкого рубля, высоких процентных ставок, дефицита трудовых ресурсов и бюджетных ограничений, ее резервы во многом исчерпаны, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
По его мнению, «наиболее остро» непростую ситуацию в экономике чувствует бизнес. Она осложняется также налоговыми изменениями, к которым предпринимателям приходится приспосабливаться.
«Поэтому, наверное, основная наша задача сейчас — это действительно помочь бизнесу максимально адаптироваться к той ситуации, которая происходит», — сказал Решетников на всероссийском форуме инфраструктуры и поддержки предпринимательства «Мой бизнес» во Всеволожске Ленинградской области.
В предыдущие годы бизнес адаптировался к дефициту кадров и росту зарплат, находя внутренние резервы. «Сейчас фиксируем, что эти резервы во многом исчерпаны, ситуация действительно такая и макроэкономическая значительно более сложная», — добавил министр.
Главной задачей для бизнеса в ближайшее время Решетников назвал управление себестоимостью и затратами, а также повышение производительности труда.
На совещании по экономическим вопросам, которое прошло 15 апреля, Владимир Путин потребовал от правительства и Центробанка объяснить причины отставания макроэкономических показателей от ожиданий. По его словам, падение ВВП России, которое наблюдается в последние месяцы, вызвано «сезонными факторами».