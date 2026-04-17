«Ленфильм» снимет сериал о сыщиках по книге главы СК Александра Бастрыкина

Киностудия «Ленфильм» совместно со Следственным комитетом РФ снимет многосерийный фильм по книге главы ведомства Александра Бастрыкина. Об этом сообщает пресс-служба СК.

В пресс-релизе не уточняется название книги, там лишь говорится, что она «о сыщиках прошлого».

У Бастрыкина в 2024 году вышла книга «Известные сыщики прошлого», в которой рассказывается о «людях, которые посвятили жизнь борьбе с преступностью, раскрытию самых изощренных и сложных для расследования преступлений».

В пресс-службе Следственного комитета заявили, что сотрудничество с «Ленфильмом» станет «значимым шагом в реализации задач по патриотическому воспитанию подрастающего поколения и сохранению исторической памяти».

Осенью 2025 года «Ленфильм», который до этого на протяжении многих лет терпел убытки, был передан в собственность правительства Санкт-Петербурга. Министр культуры Ольга Любимова заявляла, что «Ленфильм» займется «воспитанием любви к Родине» посредством выпуска «патриотического» кино.