«Ленфильм» передадут в собственность Санкт-Петербурга. Киностудия займется «воспитанием любви к Родине»

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу передать киностудию «Ленфильм» в собственность Санкт-Петербурга, сообщили министр культуры Ольга Любимова.

По ее словам, работа киностудии «будет сосредоточена на патриотическом и историческом кино», это создаст новые возможности «для создания проектов, посвященных нашим героям, а также для поддержки талантливых режиссеров и актеров».

«В новом качестве „Ленфильм“ будет способствовать формированию у российской молодежи чувства исторической ответственности, воспитывать любовь к Родине через качественные кинопродукты», — заявила Любимова, добавив, что инициатива о передаче киностудии города принадлежит петербургским ветеранам.

В конце января 2025 года Союз кинематографистов Петербурга обратился к премьеру Михаилу Мишустину и губернатору Александру Беглову с просьбой рассмотреть возможность передачи «Ленфильма» в ведение петербургского комитета по культуре. По мнению организации, у «присланные из Москвы начальники» не смогли вывести студию из кризиса. Любимова тогда заявила, что киностудия не будет отдана под контроль комитета по культуре Петербурга. По ее словам, министерство совместно с Росимуществом, владеющим киностудией, «спасают „Ленфильм“, попавший в кризисную ситуацию».

«Ленфильм» находится в тяжелом финансовом положении более десяти лет, напоминает РБК. В 2012 году совет директоров возглавил режиссер Федор Бондарчук, через год киностудия получила кредит от ВТБ на 1,5 миллиарда рублей. К 2020 году «Ленфильм» был должен банку 2,2 миллиарда рублей. В итоге долг был погашен с помощью господдержки. Бондарчук покинул студию в конце 2024 года. Источник РБК говорили, что такое решение было принято на фоне нестабильного финансового положения студии.

В декабре 2024 года гендиректор «Ленфильма» Эдуард Суворов, назначенный на этот пост в конце августа 2024 года, был снят с должности. Предыдущий директор киностудии Федор Щербаков был объявлен в розыск по уголовному делу о вымогательстве. ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщал, что что Щербакова разыскивают в связи с уголовным делом о вымогательстве у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко, мужа телеведущей Тины Канделаки.