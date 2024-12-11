Гендиректора «Ленфильма» уволили спустя четыре месяца после назначения. Он занял эту должность после того, как предыдущего руководителя объявили в розыск

Гендиректор «Ленфильма» Эдуард Суворов, назначенный на этот пост в конце августа 2024 года, снят с должности, пишет РБК со ссылкой на распоряжение Росимущества, подлинность которого подтвердил источник издания.

Причины отставки Сувовора не указываются. По данным РБК, его место как минимум на шесть месяцев займет Надежда Андрющенко.

В пресс-службе «Ленфильма» РБК ответили, что в киностудии «на данный момент нет документа», подтверждающего увольнение». «Деловому Петербургу» в пресс-службе не смогли подтвердить новость об отставке Суворова, добавив, что сейчас он находится в Москве.

Эдуард Суворов возглавил «Ленфильм» 20 августа 2024 года. В распоряжении Росимущества говорилось, что должность генерального директора киностудии он будет занимать в течение трех лет. В интервью, опубликованном на сайте ГИТИСа в августе, Суворов, отвечая на вопрос, готов ли он стать «гендиректором без приставки «врио»», говорил: «Конечно, я готов возглавить «Ленфильм», иначе зачем я там работаю? Кроме того, меня поразил коллектив «Ленфильма», это, как говорится, штучные люди, поэтому я очень рад с ними работать. Но самое главное — они меня поддерживают, для меня это очень важно».

С 26 февраля этого же года Суворов исполнял обязанности генерального директора в качестве временного руководителя — после того, как предыдущий директор киностудии Федор Щербаков был объявлен в розыск по уголовной статье. По словам советника Щербакова, сам он на тот момент был в отпуске. ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщал, что Щербакова разыскивают в связи с уголовным делом о вымогательстве у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко. При этом, по данным «Фонтанки», в уголовном деле у Щербакова был статус свидетеля. Щербаков возглавлял киностудию с 2020 года.

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