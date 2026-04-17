«Его взломали всего за две минуты». Дуров раскритиковал европейское приложение для проверки возраста. И заявил, что оно задумано как «механизм слежки»

Разработанное в Евросоюзе приложение для проверки возраста пользователей было взломано «за две минуты», но это часть плана европейских властей, которые хотят превратить его в механизм слежки за всеми гражданами, заявил основатель Telegram Павел Дуров.

«Сегодня это приложение взломали всего за 2 минуты. Но не спешите смеяться над европейскими бюрократами», — написал Дуров.

По его словам, приложение «изначально было уязвимым», потому что «оно доверяет устройству пользователя (а это сразу проигрыш)». Дуров добавил, что если Евросоюзом «не управляют клоуны», то их настоящий план заключается в том, чтобы представить «уважающее приватность», но дырявое приложение, дождаться взлома и затем убрать приватность, чтобы «починить» приложение.

Результатом этого, по его мнению, станет «инструмент слежки» за всеми пользователями, проданный под видом «соблюдения конфиденциальности»». «Будьте бдительны», — написал основатель Telegram.

15 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что власти Евросоюза завершили разработку единого приложения для проверки возраста на онлайн-платформах и скоро представят его пользователям. По ее словам, приложение позволит пользователям подтверждать свой возраст при доступе к онлайн-платформам «так же, как магазины просят подтвердить возраст людей, которые покупают алкогольные напитки в магазине».

Разработка приложения происходит на фоне того, что все больше стран планируют запретить доступ к соцсетям для подростков. Первой страной, сделавшей это, стала Австралия. Такие же меры обсуждаются во Франции, Испании, Великобритании и других странах.

Представьте: всем россиянам младше 16 лет запретили пользоваться соцсетями. Звучит радикально? А вот в Австралии приняли именно такой закон.