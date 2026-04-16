Компания Samsung в инструкции на сайте поддержки показала, как изолировать приложения на примере российского национального мессенджера Max.

Внимание на публикацию «Как установить приложения или мессенджеры в Папку Knox на Samsung Galaxy?» одним из первых обратил телеграм-канал «Еж», хотя инструкция была опубликована еще в конце марта.

В публикации компания рассказывает, как переносом приложений в Knox можно изолировать данные и «создать „второй смартфон“ внутри устройства».

«Это гарантирует максимальную конфиденциальность личных данных, переписок, защиту паролем/биометрией, разделение рабочей и личной жизни (можно использовать второй аккаунт), а также дополнительное шифрование данных», — утверждает Samsung.

К инструкции прилагались иллюстрации, где в качестве примера «изолировали» мессенджер Max. После того как на публикацию обратили внимание журналисты, Samsung удалил картинки с «национальным» мессенджером из инструкции. Но предыдущая версия страницы сохранилась в интернет-архиве.

Max позиционируется как «национальный мессенджер России», им управляет VK. Max критикуют из-за возможности слежки за пользователями и проблем с безопасностью, а также из-за различных попыток властей навязать его пользователям.

россияне ищут альтернативы

Россияне массово скачивают самые разные мессенджеры — только бы не переходить в Max. Хит последних дней — корейский KakaoTalk В Южной Корее этот сервис используют более 90% жителей, однако за ее пределами он пока не слишком известен

россияне ищут альтернативы

Россияне массово скачивают самые разные мессенджеры — только бы не переходить в Max. Хит последних дней — корейский KakaoTalk В Южной Корее этот сервис используют более 90% жителей, однако за ее пределами он пока не слишком известен