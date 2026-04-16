Samsung на примере Max рассказал, как создать изолированный «второй смартфон». Когда на инструкцию обратили внимание — упоминание мессенджера удалили
Компания Samsung в инструкции на сайте поддержки показала, как изолировать приложения на примере российского национального мессенджера Max.
Внимание на публикацию «Как установить приложения или мессенджеры в Папку Knox на Samsung Galaxy?» одним из первых обратил телеграм-канал «Еж», хотя инструкция была опубликована еще в конце марта.
В публикации компания рассказывает, как переносом приложений в Knox можно изолировать данные и «создать „второй смартфон“ внутри устройства».
«Это гарантирует максимальную конфиденциальность личных данных, переписок, защиту паролем/биометрией, разделение рабочей и личной жизни (можно использовать второй аккаунт), а также дополнительное шифрование данных», — утверждает Samsung.
К инструкции прилагались иллюстрации, где в качестве примера «изолировали» мессенджер Max. После того как на публикацию обратили внимание журналисты, Samsung удалил картинки с «национальным» мессенджером из инструкции. Но предыдущая версия страницы сохранилась в интернет-архиве.
«Медузу» можно читать даже во время блокировок. Наш сайт откроется без VPN и танцев с бубнами по этой волшебной ссылке (сохраните ее!) или с помощью плагина для браузера (как его установить). Но самый надежный способ — читать «Медузу» в приложении: скачайте его и будем на связи, что бы ни случилось.
Max позиционируется как «национальный мессенджер России», им управляет VK. Max критикуют из-за возможности слежки за пользователями и проблем с безопасностью, а также из-за различных попыток властей навязать его пользователям.