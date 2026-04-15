В Турции произошла стрельба в школе. Есть погибшие и раненые

В городе Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошла стрельба в средней школе, сообщает CNN Turk.

По предварительным данным, нападавший сначала открыл огонь во дворе у школы, а затем зашел в учебное заведение и продолжил стрельбу. В результате стрельбы есть раненые.

Телеканал NTV сообщает о как минимум четырех погибших и 20 раненых. Один из погибших — учитель, еще трое — ученики школы, рассказал губернатора Кахраманмараша Мюкеррем Унлюер. Нападавшим был учеником восьмого класса.

14 апреля в Турции стрельба произошла в районе Сиверек провинции Шанлыурфа в здании профессионально-технического анатолийского лицея Ахмета Коюнджу. Нападавший вошел в здание лицея с охотничьим ружьем и открыл беспорядочную стрельбу. Губернатор провинции Шанлыурфы Хасан Шылдак сообщал, что пострадали 16 человек.