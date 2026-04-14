В Турции бывший ученик открыл стрельбу в лицее, а затем покончил с собой. Есть раненые

В Турции в районе Сиверек провинции Шанлыурфа в здании профессионально-технического анатолийского лицея Ахмета Коюнчу произошла стрельба, есть пострадавшие, сообщает газета Hürriyet.

Нападавший вошел в здание лицея с охотничьим ружьем и открыл беспорядочную стрельбу. Губернатор провинции Шанлыурфы Хасан Шылдак сообщил, что пострадали 16 человек. Двое учителей и двое учеников, по оценкам врачей, находятся в состоянии средней тяжести.

Сам нападавший, по словам губернатора, покончил с собой, когда полиция во время попыток полиции пресечь стрельбу и обезвредить его. Мотивы нападения пока неизвестны. Сообщается, что это бывший ученик лицея 2007 года рождения.

По словам очевидца, нападавший вошел через главную дверь и начал стрелять из длинноствольного оружия. «Сначала он стрелял налево и направо, затем в сторону школы. Потом он забежал внутрь. Внутри он стрелял прямо во всех, кто попадался ему на пути», — рассказывает собеседник газеты Hürriyet.