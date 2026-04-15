В Одессе под удар дрона России попал девятиэтажный дом. Один человек погиб, есть раненые
Источник: Олег Кипер
Девятиэтажный многоквартирый дом попал под удар беспилотника ВС РФ, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер 15 апреля.
По его словам, в результате удара погиб один человек, шестеро получили ранения. Трое пострадавших госпитализированы, их состояние врачи оценивают как средней тяжести.
По данным властей, повреждения получили три квартиры на пятом-седьмом этажах. В здании произошел пожар, его потушили.