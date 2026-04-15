В Одессе под удар дрона России попал девятиэтажный дом. Один человек погиб, есть раненые

Девятиэтажный многоквартирый дом попал под удар беспилотника ВС РФ, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер 15 апреля.

По его словам, в результате удара погиб один человек, шестеро получили ранения. Трое пострадавших госпитализированы, их состояние врачи оценивают как средней тяжести.

По данным властей, повреждения получили три квартиры на пятом-седьмом этажах. В здании произошел пожар, его потушили.

Читайте также

Читайте также

