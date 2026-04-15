В Кремле не знают о планах ввести дополнительные ограничения на использование VPN в России

В Кремле не знают, будут ли в России вводиться дополнительные ограничения по использованию VPN, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На брифинге 15 апреля представителя Кремля спросили, планируются ли в ближайшее время дополнительные ограничения и нет ли рисков для тех, кто использует VPN, например, по работе, как журналисты.

«Вы знаете, что сейчас никаких на этот счет запретов нет, никакой ответственности за использование не предусмотрено. Я не располагаю информацией об обратном, о каких-то планах на этот счет», — ответил Песков (цитата по телеграм-каналу «Вы слушали»).

С подобными вопросами Песков посоветовал журналистам обращаться в министерство связи и в Роскомнадзор.

С 14 апреля крупные онлайн-площадки и сервисы начали ограничивать доступ пользователей в России, у которых включен VPN. Это ограничение коснулось маркетплейсов, онлайн-кинотеатров, приложений основных мобильных операторов, сервисов «Яндекса» и других ресурсов. Ранее стало известно, что Минцифры требовало от платформ ввести эти ограничения к 15 апреля, пригрозив им в противном случае исключением из «белых списков».

Крупнейшие российские сервисы перестали работать при включенном VPN (как и требовало Минцифры) У пользователей в РФ не открываются маркетплейсы, банковские приложения, сервисы «Яндекса»

