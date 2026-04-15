Сенат США отклонил резолюцию о завершении войны с Ираном
Сенат конгресса США отклонил резолюцию, которая фактически предписывала администрации президента Дональда Трампа остановить войну с Ираном и вывести войска из зоны конфликта до тех пор, пока конгресс не санкционирует дальнейшие действия.
За принятие резолюции, разработанной демократами, проголосовали 47 сенаторов, против выступили 52, сообщает Associated Press. Большинство в сенате у представителей Республиканской партии.
Демократы считают войну с Ираном незаконной и ненужной. Они пообещали добиваться проведения голосований в сенате до тех пор, пока война не закончится.
Это уже четвертый в 2026 году случай, когда сенат проголосовал за то, чтобы передать свои военные полномочия президенту, отмечает AP. Закон о военных полномочиях 1973 года предусматривает, что конгресс должен объявить войну или санкционировать применение силы в течение 60 дней с момента ее начала — этот срок истекает в конце апреля, однако его могут продлить еще на 30 дней. Конгрессмены рассчитывают, что администрация Дональда Трампа скоро представит план по прекращению конфликта.