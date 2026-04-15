«Наш регион стал прифронтовым». В Ленинградской области с начала года сбили почти 250 беспилотников, заявил губернатор

За первые три месяца 2026 года в Ленинградской области сбили 243 украинских беспилотника, рассказал губернатор региона Александр Дрозденко во время отчета перед законодательным собранием области.

«У нас самая протяженная граница со странами недружественного блока НАТО. Наш регион стал не только приграничным, но и прифронтовым», — заявил Дрозденко.

По его словам, целью атак были объекты экономики, портовые мощности, а также попытка «посеять панику и вызвать социальное напряжение».

Говоря о периодических отключениях интернета в регионе, Дрозденко добавил: «Хочется сказать тем, кто спрашивает про стабильный интернет: „А что ты сделал для победы, чтобы появился стабильный интернет?“».

Украинские военные интенсивно атаковали беспилотниками Ленинградскую область в конце марта. Удары, среди прочего, наносили по порту Усть-Луга — важному для российского экспорта нефти транспортному узлу.

Власти России объясняют отключения мобильного интернета, в том числе во время атак украинских дронов, «интересами безопасности».

