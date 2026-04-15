Financial Times: Китай передал Ирану спутник, с помощью которого Тегеран наводил удары по американским базам на Ближнем Востоке

Иран тайно приобрел у Китая разведывательный спутник, который предоставил Тегерану возможность наводить удары по американским военным базам по всему Ближнему Востоку, утверждается в расследовании Financial Times.

Утечка иранских военных документов свидетельствует, что спутник, известный как TEE-01B, был передан воздушно-космическим силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в конце 2024 года после его запуска из Китая.

В рамках соглашения КСИР получил доступ к коммерческим наземным станциям компании Emposat из Пекина, сеть которой охватывает Азию, Латинскую Америку и другие регионы.

Иранские военные использовали спутник для наблюдения за ключевыми объектами США в регионе. Журналы активности, изученные FT, показывают, что спутник делал снимки авиабазы Принс Султан в Саудовской Аравии 13, 14 и 15 марта (на этой базе под удар попали американские самолеты), а также вел наблюдение за авиабазой Муваффак Салти в Иордании, аэропортом Эрбиль в Ираке и другими объектами, включая гражданскую инфраструктуру.

Запустившая спутник компания Earth Eye заявляет на своем сайте, что уже осуществила одну «передачу на орбите» неназванной стране — участнице китайской инициативы «Один пояс — один путь». Иран присоединился к этой инициативе в 2021 году. При этом компания утверждает, что спутник предназначался для гражданских задач.

В Белом доме отказались комментировать связь между Emposat и КСИР, но сослались на слова Дональда Трампа, который предупредил, что Китай столкнется с «серьезными проблемами», если поставит Ирану системы ПВО.

В посольстве Китая в Вашингтоне заявили, что выступают против распространения «спекулятивной дезинформации» в адрес Китая. «Мы придерживаемся объективной и беспристрастной позиции и прилагаем усилия для продвижения мирных переговоров. Мы никогда не предпринимаем действий, которые ведут к эскалации конфликта», — добавил представитель посольства Лю Пэнъюй.

Отношения США с Китаем оставались напряженными после возвращения Дональда Трампа в Белый дом — в основном, из-за «тарифной войны» Трампа, в ходе которой он несколько раз повышал введенные в отношении Пекина пошлины. Кроме того, Китай считается одним из важнейших союзников Ирана.

В марте CNN писал, что у США есть разведывательные данные, указывающие на намерение Китая оказать Ирану финансовую помощь, а также предоставить запчасти и компоненты для ракет. По словам одного из собеседников телеканала, Пекин «хочет, чтобы война закончилась, потому что она угрожает его энергоснабжению».

В начале апреля Китай присоединился к Пакистану, предложившему план установления мира на Ближнем Востоке. Этот совместный план из пяти пунктов был опубликован на сайте МИД Китая. The Wall Street Journal отмечал, что этот документ напоминает план из 12 пунктов по прекращению войны в Украине, представленный Пекином три года назад.

Китай покупал у Ирана много дешевой нефти. Но из-за войны рискует ее лишиться — как уже лишился выгодных поставок из Венесуэлы Все эти объемы заместит Россия? Материал Carnegie Politika

