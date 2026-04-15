«Если нас хотят вернуть в СССР, то сначала надо построить машину времени». Иван Охлобыстин назвал блокировки «огромной ошибкой»

Российский актер Иван Охлобыстин раскритиковал блокировки интернета, заявив, что «цифровые ограничения — это огромная ошибка». Пост об этом артист опубликовал в своем телеграм-канале.

По мнению Охлобыстина, блокировки бесполезны: поскольку «ничего „ограничить“ толком нельзя (в 21 веке живем)». Непонимание этого «нанесет дополнительный удар по репутации», считает он.

Кроме того, «сама попытка ограничить нашу науку и культуру в информации» не подлежит осмыслению, говорится в посте.

Если нас хотят вернуть в СССР, то сначала надо построить машину времени. Без этого не работает.

Я испытываю самые теплые чувства к своему детству, но не могу не вспомнить, что из игрушек у меня было только несколько оловянных солдатиков. Я их строил на стуле, заранее писал приговор, зачитывал вслух и вешал одного из солдатиков на нитке.

То есть: теплые чувства испытываю, но не скучаю.

Иван Охлобыстин выступил против блокировок вслед за блогером Викторией Боней. 14 апреля она опубликовала 18-минутное обращение «от лица народа» к президенту РФ Владимиру Путину. В видео Боня перечислила пять насущных проблем, «о которых ни один губернатор не скажет». Среди них в том числе блогер упомянула блокировки интернета.

Иван Охлобыстин публично поддерживает власти РФ и их политику. Например, в 2024 году он был доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента РФ. Он полномасштабное вторжение ВС РФ в Украину, за что в Украине его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность страны, пропаганде войны и оправдании вооруженной агрессии со стороны России.

