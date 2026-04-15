Bloomberg: США и Иран думают продлить перемирие еще на две недели

США и Иран рассматривают возможность продлить временное перемирие, срок которого истекает 21 апреля, еще на две недели, чтобы провести переговоры по мирному соглашению, сообщает Bloomberg, ссылаясь на источник.

Собеседник агентства рассказал, что посредники между США и Ираном пытаются организовать технические переговоры, чтобы урегулировать наиболее спорные вопросы — возобновление судоходства в Ормузском проливе и проблему обогащения урана Ираном.

Американский чиновник сказал Bloomberg, что нет никаких гарантий, что прекращение огня продлят. По его словам, США пока на это не согласились. МИД Ирана не ответил на просьбу прокомментировать ситуацию.

Ни Иран, ни США не желают возобновлять боевые действия, заявил другой источник, знакомый с ходом обсуждений.

США и Иран договорились временно прекратить огонь на две недели, начиная с 8 апреля. После этого стороны провели переговоры в Исламабаде, но они не смогли договориться о завершении войны.

В ходе переговоров, как сообщала The New York Times, США предложили Ирану отказаться от обогащения урана на 20 лет, при этом Тегеран настаивал на пятилетнем сроке. Другой важной темой переговоров стало открытие судоходства по Ормузскому проливу, через который обычно проходит одна пятая всех мировых поставок нефти. Однако главным камнем преткновения остается вопрос отказа Ирана от ядерной программы, пишет NYT.

Второй раунд переговоров США и Ирана может пройти в Исламабаде в конце следующей недели, которая заканчивается 26 апреля, сообщил пакистанский телеканал Geo, ссылаясь на источники.

Президент США Дональд Трамп заявил 14 апреля, что война, начавшаяся 28 февраля, «близка к завершению».

Еще о войне на Ближнем востоке

Что происходит с Ормузским проливом? Сначала Трамп хотел его открыть, а теперь начал блокаду. Погодите, разве Иран не занимался тем же самым? Что пишут западные СМИ и аналитики о ситуации с проливом