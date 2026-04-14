В Вашингтоне начались переговоры между представителями Израиля и Ливана, сообщает The Times of Israel. Это первые с 1993 года прямые переговоры между странами, отмечает «Русская служба Би-би-си»

Встреча послов Израиля и Ливана в США Йехиэля Лейтера и Нады Хамаде — личный контакт самого высокого уровня между представителями этих стран за всю историю отношений.

Журналист Axios Барак Равид опубликовал их совместное фото с госсекретарем США Марко Рубио. Вашингтон выступает посредником в переговорах.

Израиль собирается использовать переговоры, чтобы обсудить разоружение проиранской ливанской группировки «Хизбалла» и установить мирные отношения с Ливаном. Страны, отмечает Reuters, формально остаются в состоянии войны с момента образования Израиля в 1948 году.

В свою очередь официальный Бейрут собирался обсуждать прекращение огня в Ливане, но Иерусалим заранее исключил эту возможность. Рубио в начале встречи заявил, что цель переговоров — наметить рамки мирного соглашения между двумя странами. Он также призвал умерить завышенные ожидания от переговоров.

Как отмечает The Times of Israel, на фоне переговоров «Хизбалла» нанесла новые ракетные удары по северу Израиля. Ранее группировка призывала власти Ливана отказаться от переговоров, назвав их бессмысленными.

США и Иран объявили в ночь на 8 апреля, что договорились о прекращении огня. При этом Израиль продолжил наносить удары по Ливану. Власти США говорили, что на Ливан прекращение огня не распространяется.

Израиль подчеркивал, что воюет не с Ливаном, а с группировкой «Хизбалла» на территории Ливана.

Несмотря на перемирие, Израиль продолжает воевать с «Хизбаллой» ЦАХАЛ хочет создать буферную зону на юге Ливана

