В Липецкой области в результате атаки украинских дронов погибла местная жительница

В городе Елец Липецкой области при атаке украинских беспилотников погибла женщина, сообщил глава региона Игорь Артамонов.

Погибшая находилась в доме на улице Черокманова. Других подробностей губернатор не сообщил. Кроме того, в результате атаки пострадали пять человек, четверо из них госпитализированы.

В Ельце обломки дронов повредили остекление в нескольких жилых домах. В селе Долгоруково после падения беспилотника возник пожар в жилом доме, пострадавших нет.

По данным Минобороны России, в течение ночи силы ПВО перехватили 97 украинских беспилотников — над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Ростовской и Тульской областями, а также Крымом и акваторией Азовского моря.

Хроника войны

Война 1510-й день. Итоги «пасхального перемирия»: интенсивность боев на фронте почти не снизилась — но ракетных ударов не было

Война 1510-й день. Итоги «пасхального перемирия»: интенсивность боев на фронте почти не снизилась — но ракетных ударов не было