В Липецкой области в результате атаки украинских дронов погибла местная жительница
Источник: Игорь Артамонов
В городе Елец Липецкой области при атаке украинских беспилотников погибла женщина, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Погибшая находилась в доме на улице Черокманова. Других подробностей губернатор не сообщил. Кроме того, в результате атаки пострадали пять человек, четверо из них госпитализированы.
В Ельце обломки дронов повредили остекление в нескольких жилых домах. В селе Долгоруково после падения беспилотника возник пожар в жилом доме, пострадавших нет.
По данным Минобороны России, в течение ночи силы ПВО перехватили 97 украинских беспилотников — над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Ростовской и Тульской областями, а также Крымом и акваторией Азовского моря.