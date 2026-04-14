В «Эксмо» предупредили, что при буквальной трактовке законов об «иноагентах» и «нежелательных» организациях придется изъять более 50% библиотечных фондов

В случае буквального исполнения законов об «иностранных агентах» и «нежелательных» организациях более 50% библиотечных фондов России попадает под риск изъятия. Об этом, пишут «Ведомости», заявил на заседании Организационного комитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в РФ президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков.

Новиков напомнил, что под риск изъятия попадают книги, в которых участвовали физические или юридические лица, объявленные «иноагентами». Речь идет не только об авторах, но и тех, кто, например, писал аннотации и комментарии к произведению или создавал макет издания.

Аналогичные сложности, по его словам, есть и с книгами, которые выпускались при содействии организаций, которые сейчас объявлены в России «нежелательными». Среди них, по словам Новикова, фонды при участии которых «в 1990-е и 2000-е годы издали достаточно много русской классической и краеведческой литературы», а также ведущие международные научные центры и университеты.

Если следовать законам буквально, заявил президент «Эксмо-АСТ», то нужно изымать, в числе прочих, диссертации и научные произведения, где цитируются публикации таких организаций. «Что, конечно, создает существенные проблемы в развитии образовательной и просветительской деятельности», — отметил он.

Новиков предложил исходить из принципа отсутствия обратной силы закона и, таким образом, вывести из-под его действия книги «иноагентов» и «нежелательных» организаций, изданные до того, как им присвоили в России такой статус.

Новиков и президент Российского книжного союза (РКС) Сергей Степашин также предложили Минцифры выдать экспертному центру при РКС госаккредитацию, которая наделит его статусом «единого окна» для правового анализа книг. Сейчас претензии к книгам могут основываться на экспертизах, проведенных разными организациями в разных регионах.

Адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры» Евгения Рыжкова заявила «Ведомостями», что «предложения представителей индустрии могли бы снять большое количество вопросов, но перспективы их реализации пока кажутся сомнительными».

В Минкультуры заявили изданию, что ведомство «прорабатывает с учетом позиции Минюста вопрос о действиях библиотек в случае обнаружения книг, изданных при содействии „нежелательных“ организаций». В Минцифры на запрос издания на момент публикации новости не ответили.

2025-й стал самым паршивым годом для российской книжной индустрии Вспоминаем главные события (и не ждем ничего хорошего от 2026-го)

