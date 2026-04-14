Суд назначил Михаилу Пичугину, который два месяца дрейфовал на катамаране в Охотском море, принудительные работы по делу о гибели его родственников

Октябрьский районный суд Улан-Удэ признал жителя Бурятии Михаила Пичугина виновным по делу о гибели двух его родственников и назначил ему три года принудительных работ с удержанием 10% зарплаты, передают РБК и ТАСС.

Пичугина судили по статье о нарушении правил безопасности и эксплуатации морского транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц. Также его обвиняли в использовании заведомо подложного документа.

Летом 2024 года Михаил Пичугин вместе с братом Сергеем и племянником Ильей отправились в путешествие к Шантарским островам. Они возвращались на катамаране через Сахалинский залив, но 9 августа связь с ними была потеряна. В середине октября катамаран обнаружили в Охотском море. Единственным выжившим на нем был Михаил Пичугин, его брат и племянник погибли.

По версии следствия, поломка мотора катамарана произошла в 19 километрах от берега, хотя Пичугин не имел права использовать судно на расстоянии дальше, чем три километра от берега.

Суд постановил, что Пичугин внес недостоверные сведения в договор, который потом использовал для регистрации катамарана в МЧС. Затем он «нарушил правила безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, зная о неисправности системы охлаждения подвесного лодочного мотора».

Прокуратура запрашивала для Пичугина три года колонии-поселения.

Читайте также

Читайте также

