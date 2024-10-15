В Охотском море два месяца искали лодку, на которой в поход отправились три человека Один из них выжил. Его брат и племянник погибли

Дальневосточная транспортная прокуратура 15 октября сообщила, что в Охотском море обнаружен моторный катамаран «Байкат 470», о местонахождении которого не было никакой информации с 9 августа. На борту лодки оказался один выживший — 46-летний Михаил Пичугин. Там же нашли тела двух погибших — 49-летнего Сергея Пичугина (это брат Михаила) и сына Сергея, 15-летнего Ильи Пичугина.

Meduza

Пичугины жили в Бурятии. 4 августа они отправились в поход — сначала по суше, а затем на моторном катамаране вместе с другими туристами пошли на маломерных судах к Шантарским островам (это архипелаг в Охотском море) «смотреть на китов». Туристическая группа не была зарегистрирована в региональном управлении МЧС. На островах туристы находились с 5 по 9 августа, сообщил телеграм-канал «112». Затем Пичугины отправились на катамаране с мыса Перовского, расположенного в Николаевском районе Хабаровского края, в сторону города Оха Сахалинской области через Сахалинский залив.

Подруга семьи Сергея Пичугина рассказала телеграм-каналам, что братья были опытными путешественниками и готовились к этому походу год. «Они подготовлены к жизни в тяжелых условиях. Когда ездят в лес, они знают растения, ягоды, чем питаться там. Они бы не растерялись в экстренной ситуации», — сообщил «Рен ТВ» Виктор Козулин — друг Михаила Пичугина.

«Девятого числа они должны были выйти на связь. Но они на связь не вышли, поэтому ребята, с которыми они были, забили тревогу», — сообщил Козулин. Спасательную операцию, по данным телеграм-каналов, начали через три дня после после того, как катамаран не прибыл в ожидаемое время в Оху. Baza со ссылкой на родственников Пичугиных писала, что, по их мнению, спасатели «довольно халатно отнеслись к своей работе и обследовали не всю территорию, что могли». В начале октября родственники сами отправились на Сахалин, арендовали лодку и осматривали побережье Амурского лимана.

Во время перехода катамаран потерял управление. Когда именно и при каких условиях это произошло, пока не уточняется. Сообщалось, что у лодки перестал работать мотор, а телеграм-каналы писали, что поисково-спасательную операцию затрудняли сложные погодные условия.

Запасов еды и воды на лодке было примерно на две недели, рассказала супруга Михаила Пичугина. Сам Пичугин, по данным источников Baza, после спасения рассказал, что на лодке было около 20 литров пресной воды. Люди, оказавшиеся на дрейфующем судне, собирали дождевую воду, ели крупу, сублимированную лапшу и горох, который размачивали в воде.

Первым от переохлаждения и обезвоживания умер Илья Пичугин, которому 27 августа исполнилось 16 лет. Затем умер его отец — Сергей Пичугин. Последние 20 дней до спасения Михаил Пичугин провел на лодке один. Тела брата и племянника он привязал, чтобы их не унесло течением.

На борта лодки Пичугин повесил светоотражающие спасательные жилеты, чтобы ее было лучше видно. Вечером 14 октября — через 66 дней после того, как Пичугины вышли с мыса Перовского — их лодку заметили моряки с рыболовецкого судна «Ангел» возле села Усть-Хайрюзово Камчатского края — в 1000 километрах от Охи.

Михаил Пичугин был сильно истощен и обезвожен, но находился в сознании. Его доставили в больницу в Магадане. За время, проведенное не дрейфующей лодке, Пичугин, весивший около 100 килограммов, потерял половину своего веса. По данным источников «Рен ТВ» и Mash, Пичугин находится в реанимации, но угрозы его жизни нет. «Могу сказать, что пациент более-менее стабильный. Сейчас мы занимаемся его обследованием, приемным отделением оформлены необходимые документы, разместим в реанимационном отделении и будем заниматься обследованием», — заявил РИА Новости и. о. главного врача Магаданской областной больницы Юрий Леднев.

Супруга Михаила Пичугина Екатерина рассказала, что в путешествие должна была отправиться и их дочь. Однако она «очень сильно просилась домой, я ей купила билеты, она прилетела», — рассказала Екатерина. Спасение мужа Екатерина назвала чудом. В связи со случившимся возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Фото на обложке: Дальневосточная транспортная прокуратура